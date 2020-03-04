ФРГ передаст России документы о советских пленных, попавших в немецкие лагеря

Германия передаст России информацию о нескольких тысячах советских военнопленных, которые попали в немецкие концлагеря. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр на вечере памяти военнопленных в столице. Дипломат уточнил, что документы будут переданы в апреле, передает РИА Новости.

Фон Гайр подчеркнул, что готовящиеся к передаче документы поможет прояснить судьбу людей, которые во время войны попали в немецкие лагеря, отмечает Ura.ru.