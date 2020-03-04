ФРГ передаст России документы о советских пленных, попавших в немецкие лагеря
Германия передаст России информацию о нескольких тысячах советских военнопленных, которые попали в немецкие концлагеря. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр на вечере памяти военнопленных в столице. Дипломат уточнил, что документы будут переданы в апреле, передает РИА Новости.
Фон Гайр подчеркнул, что готовящиеся к передаче документы поможет прояснить судьбу людей, которые во время войны попали в немецкие лагеря, отмечает Ura.ru.
О передаче этих данных главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас договорились еще осенью 2019 года, передает RT.
В январе во время церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле президент РФ Владимир Путин рассказал о поразившем его историческом факте о блокаде Ленинграда. Глава государства признался, что недавно обнаружил в архивных документах упоминание о том, что за годы блокады жители Ленинграда сдали для нужд фронта 144 тонны крови.
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