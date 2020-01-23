Путин рассказал о потрясшем его факте о блокаде Ленинграда
Владимир Путин, который находится с визитом в Израиле, рассказал о поразившем его историческом факте о блокаде Ленинграда. Как пишет РИА Новости, глава государства признался, что недавно обнаружил в архивных документах упоминание о том, что за годы блокады жители Ленинграда сдали для нужд фронта 144 тонны крови. Об этом российский лидер рассказал во время церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле, отмечает Свободная пресса.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Израиль для участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Глава государства уже провел беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также встретился мамой осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.
Ранее НСН писала, что пятьдесят глав государств и мировых лидеров, которые приглашены на Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, дали обещание сохранять память о Холокосте и бороться с антисемитизмом. Их заявления были собраны в книгу, которая будет представлена в «Яд Вашеме» 23 января. Сборник получил название «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!».
В числе писем, содержащихся в этой книге, – послания американского лидера Дональда Трампа, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, короля Нидерландов Виллема-Александра, президента Литвы Гитанаса Науседы и других.
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