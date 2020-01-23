Путин рассказал о потрясшем его факте о блокаде Ленинграда

Владимир Путин, который находится с визитом в Израиле, рассказал о поразившем его историческом факте о блокаде Ленинграда. Как пишет РИА Новости, глава государства признался, что недавно обнаружил в архивных документах упоминание о том, что за годы блокады жители Ленинграда сдали для нужд фронта 144 тонны крови. Об этом российский лидер рассказал во время церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле, отмечает Свободная пресса.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Израиль для участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Глава государства уже провел беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также встретился мамой осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.