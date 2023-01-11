Французский волонтер, освещавший события в Донбассе, попросил убежища в России

Французский волонтер Адриан Боке, который посещал Донбасс в качестве волонтера, попросил Россию предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что бывший военный обратился к российским властям в середине декабря.

Прошлой осенью на Боке было совершено покушение в Стамбуле. По его словам, нападение на него организовали агенты СБУ.