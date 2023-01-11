Французский волонтер, освещавший события в Донбассе, попросил убежища в России

Французский волонтер Адриан Боке, который посещал Донбасс в качестве волонтера, попросил Россию предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что бывший военный обратился к российским властям в середине декабря.

Прошлой осенью на Боке было совершено покушение в Стамбуле. По его словам, нападение на него организовали агенты СБУ.

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Ранее стало известно, что Нидерланды больше не будут автоматически предоставлять убежище российским гражданам, уклоняющимся от мобилизации.

При необходимости убежище смогут получить уже призванные на военную службу лица. Об этом сообщило издание NL Times со ссылкой на статс-секретаря министерства безопасности и юстиции Нидерландов Эрика ван дер Бурга.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВолонтеры
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