ФСБ выявила двух шпионов под прикрытием посольства Британии в Москве
ФСБ раскрыла двух шпионов, которые работали под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что речь идет о втором секретаре посольства Алкеше Одедре и супруге первого секретаря политического отдела ведомства Майкле Скиннере. Они При получении разрешения на въезд в РФ они намеренно указали ложные данные, нарушив законодательство, а также занимались разведывательно-подрывной деятельностью, которая угрожала безопасности России.
Фигурантов лишили аккредитаций. Им предписали покинуть РФ в течение двух недель.
Ранее ФСБ сорвала попытку украинской разведки получить личные данные школьников Москвы через рассылку с ресурсов патриотических организаций, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru