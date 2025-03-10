ФСБ выявила двух шпионов под прикрытием посольства Британии в Москве

ФСБ раскрыла двух шпионов, которые работали под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Отмечается, что речь идет о втором секретаре посольства Алкеше Одедре и супруге первого секретаря политического отдела ведомства Майкле Скиннере. Они При получении разрешения на въезд в РФ они намеренно указали ложные данные, нарушив законодательство, а также занимались разведывательно-подрывной деятельностью, которая угрожала безопасности России.

Фигурантов лишили аккредитаций. Им предписали покинуть РФ в течение двух недель.

Ранее ФСБ сорвала попытку украинской разведки получить личные данные школьников Москвы через рассылку с ресурсов патриотических организаций, напоминает 360.ru.

