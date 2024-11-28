СМИ: Двое граждан Болгарии признались, что якобы шпионили в пользу России
Два из пяти граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России, признали свою вину на суде в Лондоне, сообщает британская газета Financial Times.
46-летний Орлин Русев и 43-летний Бизер Джамбазов признались в участии в заговоре с целью сбора информации для России. Оставшиеся обвиняемые, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова, продолжают настаивать на своей невиновности. Обвинитель Элисон Морган заявила, что обвиняемые планировали собирать информацию, которая могла бы быть полезна «враждебной стороне» — России.
Предъявление обвинений в шпионаже произошло в сентябре 2023 года. По версии следствия, группа действовала с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года. Изначально обвинения касались подделки документов, включая паспорта и удостоверения личности, но позднее они были дополнены обвинениями в шпионаже.
В феврале 2024 года Скотленд-Ярд сообщил о расширении расследования, в ходе которого обвинение было предъявлено еще одному гражданину Болгарии — Тихомиру Иванчеву. Рассмотрение дела о шпионаже началось на этой неделе, передает «Радиоточка НСН».
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