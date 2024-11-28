СМИ: Двое граждан Болгарии признались, что якобы шпионили в пользу России

Два из пяти граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России, признали свою вину на суде в Лондоне, сообщает британская газета Financial Times.

46-летний Орлин Русев и 43-летний Бизер Джамбазов признались в участии в заговоре с целью сбора информации для России. Оставшиеся обвиняемые, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова, продолжают настаивать на своей невиновности. Обвинитель Элисон Морган заявила, что обвиняемые планировали собирать информацию, которая могла бы быть полезна «враждебной стороне» — России.