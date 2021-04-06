В Госдуме назвали народный каршеринг «глупостью для безумцев»
Зампред комитета по госстроительству и законодательству выразил уверенность, что ни один здравомыслящий автовладелец не отдаст свою машину в чужие руки.
Идея «народного каршенинга», при котором владельцы автомобилей могут сдавать свои машины в аренду другим физлицам, абсурдна: ни один здравомыслящий автовладелец свою машину в чужие руки не отдаст. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
«Может быть, найдутся люди, кучка небольшая безумцев, которые пойдут на этот шаг, разрешать другим людям гарцевать на своем авто, собирать все ямы дорог Москвы или Подмосковья. Но называть этот псевдопроект народным?! Это что-то вообще новое в творчестве народных чиновников. Абсолютно глупая затея. У кого машина стоит, тот найдет ей применение. Продаст, отдаст близкому человеку, родственнику, но сдавать ее в аренду физическому лицу? И это я не говорю про гражданско-правовые коллизии, которые могут возникнуть, когда будут выстраиваться отношения со страховыми компаниями», – указал на потенциальную зону проблем собеседник НСН.
Идею так называемого сервиса peer-to-peer власти столицы обсуждают не первый год. Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов объяснил, что сервис поможет автовладельцам заработать деньги, а городу — разгрузить дороги. По приведенной Ликсутовым статистике, личный автомобиль простаивает более 90% времени.
Как пишет РБК, власти рассматривают вариант, при котором автовладелец сможет сам определять, кому разрешить брать в аренду свою машину (возраст, опыт и др.) и где вернуть ее. Правительство Москвы намеревалось проверять профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством.
«Нормальный автовладелец никогда не даст в руки чужому человеку свой автомобиль. Родному – и то не всегда. А тут - чужой, которого не знаешь, которому наплевать на твоего железного друга. Подавляющее большинство автовладельцев берегут свой автомобиль, некоторые разговаривают с ним, имена дают. И я в этом тоже замечен. И я считаю, что любые железные механизмы имеют душу, хотя, быть может, ученые и будут над этим смеяться», - раскритиковал идею дептранса Вячеслав Лысаков.
Он также категорически не согласен с декларируемыми столичными властями заверениями о безопасности общественного транспорта с точки зрения вероятности заразиться новой коронавирусной инфекцией.
«В условиях продолжающейся пандемии автомобиль – это маска, универсальная защита. Безопаснее на нем передвигаться из точки А в точку В», - резюмировал депутат.
Добавим, ежедневно москвичи совершают около 125 тыс. поездок на автомобилях каршеринга. В автопарках операторов насчитывается более 25 тыс. автомобилей.
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