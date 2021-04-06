В Госдуме назвали народный каршеринг «глупостью для безумцев»

Как пишет РБК, власти рассматривают вариант, при котором автовладелец сможет сам определять, кому разрешить брать в аренду свою машину (возраст, опыт и др.) и где вернуть ее. Правительство Москвы намеревалось проверять профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством.

«Нормальный автовладелец никогда не даст в руки чужому человеку свой автомобиль. Родному – и то не всегда. А тут - чужой, которого не знаешь, которому наплевать на твоего железного друга. Подавляющее большинство автовладельцев берегут свой автомобиль, некоторые разговаривают с ним, имена дают. И я в этом тоже замечен. И я считаю, что любые железные механизмы имеют душу, хотя, быть может, ученые и будут над этим смеяться», - раскритиковал идею дептранса Вячеслав Лысаков.

Он также категорически не согласен с декларируемыми столичными властями заверениями о безопасности общественного транспорта с точки зрения вероятности заразиться новой коронавирусной инфекцией.

«В условиях продолжающейся пандемии автомобиль – это маска, универсальная защита. Безопаснее на нем передвигаться из точки А в точку В», - резюмировал депутат.

Добавим, ежедневно москвичи совершают около 125 тыс. поездок на автомобилях каршеринга. В автопарках операторов насчитывается более 25 тыс. автомобилей.

