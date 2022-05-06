Совбез ООН принял заявление США по Украине впервые с начала спецоперации
Совет Безопасности ООН на заседании в пятницу принял заявление председателя в лице США по ситуации на Украине впервые после начала конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что СБ ООН заинтересован в поддержании мира и безопасности на Украине.
Также Совбез поддержал усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по решению украинского конфликта.
Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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