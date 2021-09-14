Франция пока не готова признавать вакцинацию «Спутником V»

Как пояснил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, это связано с тем, что российская вакцина все еще не зарегистрирована ВОЗ. В настоящее время регистрацию ВОЗ ожидают 14 вакцин, в частности, две российские - «Спутник V» и «Эпиваккорона».

Ранее стало известно, что более 46 млн жителей России прошли вакцинацию от коронавируса. Эти данные привел глава Минздрава страны Михаил Мурашко.