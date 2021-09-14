В РФ от коронавируса привились более 46 млн человек
14 сентября 202120:14
Более 46 млн жителей России прошли вакцинацию от коронавируса. Эти данные привел глава Минздрава страны Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
Министр отметил, что в регионах РФ дефицита в препаратах вакцинации против COVID нет.
В России массовая вакцинация от коронавируса стартовала в середине января текущего года. На данным момент вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru