В РФ от коронавируса привились более 46 млн человек

Более 46 млн жителей России прошли вакцинацию от коронавируса. Эти данные привел глава Минздрава страны Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

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Министр отметил, что в регионах РФ дефицита в препаратах вакцинации против COVID нет.

В России массовая вакцинация от коронавируса стартовала в середине января текущего года. На данным момент вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».



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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Вакцинация
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