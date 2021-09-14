В РФ от коронавируса привились более 46 млн человек

Министр отметил, что в регионах РФ дефицита в препаратах вакцинации против COVID нет.



В России массовая вакцинация от коронавируса стартовала в середине января текущего года. На данным момент вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».





