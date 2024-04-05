«Франция и Италия»: В России началась новая волна отъезда IT-специалистов

В России вырос спрос среди IT-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In.

Аналитики подсчитали, что за первый квартал 2024 года рост числа запросов на релокацию составил 233%.