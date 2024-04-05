«Франция и Италия»: В России началась новая волна отъезда IT-специалистов
В России вырос спрос среди IT-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные консалтингового агентства Garant In.
Аналитики подсчитали, что за первый квартал 2024 года рост числа запросов на релокацию составил 233%.
Самой популярной страной в этом смысле оказалась Франция, на втором месте – Италия.
При этом компании IT-сферы переходят на отечественные кадры, отказываются от привлечения релокантов и ищут им замену в российских регионах, пишет «Российская газета».
В Россию вернулись уже 40-50% уехавших IT-специалистов, компании массово отказываются работать с релокантами, подтвердил в интервью «Радиоточке НСН» эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru