«Легко заменить!»: IT-специалисты из регионов готовы зарабатывать на 30% меньше

«Что касается зарплат, тут нет особой разницы. Специально никто не будет платить релокантам больше. Если они не готовы работать за те же деньги, за которые работали в Москве, их заменят московскими специалистами или ребятами из регионов, которые могут работать удаленно за меньшие деньги. С другой стороны, бывает, что людей сложно заменить. Есть единичные случаи, когда работникам начинают платить больше, чтобы они не убежали куда-то в другие компании», - рассказал он.

По его словам, региональные специалисты готовы сегодня получать на 30% меньше, чем и пользуются компании. Это объясняется более дешевой жизнью в регионах.

«Если говорить в среднем, региональные специалисты готовы получать на 30% меньше, чем столичные. Это очень условно, потому что зависит от многих факторов. Кто-то готов получать на 10% меньше, а кто-то на 40%. Просто надо понимать, что жизнь в регионах дешевле, поэтому ребята соглашаются на меньшие деньги», - пояснил Геллер.

Средняя зарплата IT-специалиста в Санкт-Петербурге составляет 100-200 тысяч рублей, зачастую к ним обращаются столичные компании, заявил ранее руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов «Радиоточке НСН».

