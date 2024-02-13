«Легко заменить!»: IT-специалисты из регионов готовы зарабатывать на 30% меньше
Артем Геллер в эфире НСН отметил, что компании сегодня «переплачивают» за конкретных специалистов, но это редкие случаи.
IT-специалисты из регионов сегодня готовы зарабатывать на 30% меньше столичных работников, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.
Компании IT-сферы переходят на отечественные кадры, отказываются от привлечения релокантов и ищут им замену в российских регионах, пишет «Российская газета». Отмечается, что это избавляет бизнес от законодательных и налоговых сложностей. Кроме того, релоканты начали обходиться компаниям слишком дорого. Геллер отметил, что релокантам сегодня не платят больше остальных.
«Что касается зарплат, тут нет особой разницы. Специально никто не будет платить релокантам больше. Если они не готовы работать за те же деньги, за которые работали в Москве, их заменят московскими специалистами или ребятами из регионов, которые могут работать удаленно за меньшие деньги. С другой стороны, бывает, что людей сложно заменить. Есть единичные случаи, когда работникам начинают платить больше, чтобы они не убежали куда-то в другие компании», - рассказал он.
По его словам, региональные специалисты готовы сегодня получать на 30% меньше, чем и пользуются компании. Это объясняется более дешевой жизнью в регионах.
«Если говорить в среднем, региональные специалисты готовы получать на 30% меньше, чем столичные. Это очень условно, потому что зависит от многих факторов. Кто-то готов получать на 10% меньше, а кто-то на 40%. Просто надо понимать, что жизнь в регионах дешевле, поэтому ребята соглашаются на меньшие деньги», - пояснил Геллер.
Средняя зарплата IT-специалиста в Санкт-Петербурге составляет 100-200 тысяч рублей, зачастую к ним обращаются столичные компании, заявил ранее руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов «Радиоточке НСН».
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