Фото «нарколаборатории» были сделаны не в квартире журналиста Ивана Голунова

Фотографии, которые ранее были опубликованы по делу о задержании с наркотиками журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, были сделаны не его в съемной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

С места обысков была лишь одна из девяти фотографий, на ней присутствует загранпаспорт. Прочие же снимки с химическим оборудованием ля производства наркотиков сделаны накануне в ходе обысков правоохранителей в Одинцово.

Дело журналиста Голунова взял на личный контроль глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Якобы при нем были пять свертков с метилэфедроном общей массой около четырех граммов. Об этом говорится в официальном сообщении главного управления МВД по Москве. Также сообщалось, что при обыске дома у Голунова была найдена целая нарколаборатория. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Голунову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Объективно разобраться в этом деле потребовал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет «Свободная пресса».

