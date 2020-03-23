Фото и верблюд. «Синие ведерки» усомнились в новых камерах ГИБДД

Камеры, способные фиксировать использование водителями мобильного телефона за рулем, планирует ввести ГИБДД. Как пишет «Коммерсант», новая технология основана на том, что нейросеть при помощи технологии Big Data будто бы сможет точно определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности и держит ли он телефон у уха. В случае регистрации использования мобильного телефона за рулем автовладелец получит штраф по электронной почте.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН выразил сомнение в способности камер адекватно выявлять нарушения ПДД.

«Камеры, которые умеют фиксировать нарушения, давно существуют. Проблема в том, что они дают достаточно большое количество ложных срабатываний. Например, когда вы едете в темной одежде, и поверх нее у вас перекинут ремень безопасности. Камера посчитает, что вы не пристегнуты. Как доказывать водителю свою невиновность? Ставить видеорегистратор в салон, себя снимать? Это абсурд. Из-за ложных срабатываний камер водитель просто не сможет доказать свою невиновность.