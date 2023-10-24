Ford Focus стал самым желанным недорогим автомобилем у россиян
Ford Focus стал в России наиболее востребованным автомобилем массового сегмента на вторичном рынке. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на рейтинг ликвидности «Авито Авто», составленный по итогам апреля-сентября текущего года.
Уточняется, что в список попали иномарки, которые продаются в наиболее короткий срок с момента публикации объявления о продаже.
Кроме Ford Focus в тройку лидеров попали Daewoo Matiz и Daewoo Nexia. В десятку наиболее востребованных авто также вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Mazda 3.
Ранее кроссовер Geely Monjaro стал в России самым популярным китайским автомобилем с пробегом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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