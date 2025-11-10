В Набережных Челнах пять человек пострадали при взрыве газа
Пять человек пострадали в результате взрыва газа в гаражно-строительном кооперативе в Набережных Челнах. Об этом сообщили в управлении МЧС по Татарстану.
Инцидент произошел во время приготовления пищи на плите от газового баллона, причиной ЧП стала утечка. Горения после взрыва не последовало, обошлось без разрушений.
Как отметили в МЧС, при взрыве пострадали пять человек. Они самостоятельно обратились в больницу в Набережных Челнах. Один из пострадавших получил травму головы и находится в тяжелом состоянии, у четверых зафиксированы ожоги.
Ранее взрыв и пожар произошли в доме в Краснооктябрьском районе Волгограда, пострадал мужчина, пишет Ura.ru. Причина ЧП устанавливается.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В районе Туапсе безэкипажный катер сдетонировал вблизи береговой линии
- Фильм «Горыныч» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных
- В Набережных Челнах пять человек пострадали при взрыве газа
- В Порт-Судане приостановили создание базы ВМФ России
- В Самарской области человек погиб в ДТП с грузовым поездом и легковым авто
- США приостановили на год торговое расследование против Китая
- «Тяжелые времена»: Российские «Кинжалы» приблизили Украину к блэкауту
- В Ленобласти сошли с рельсов четыре вагона с щебнем
- Певицу Монеточку увезли в больницу с концерта из-за отека Квинке
- Силы ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru