В Набережных Челнах пять человек пострадали при взрыве газа

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в гаражно-строительном кооперативе в Набережных Челнах. Об этом сообщили в управлении МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел во время приготовления пищи на плите от газового баллона, причиной ЧП стала утечка. Горения после взрыва не последовало, обошлось без разрушений.

Как отметили в МЧС, при взрыве пострадали пять человек. Они самостоятельно обратились в больницу в Набережных Челнах. Один из пострадавших получил травму головы и находится в тяжелом состоянии, у четверых зафиксированы ожоги.

Ранее взрыв и пожар произошли в доме в Краснооктябрьском районе Волгограда, пострадал мужчина, пишет Ura.ru. Причина ЧП устанавливается.

