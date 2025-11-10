В Самарской области человек погиб в ДТП с грузовым поездом и легковым авто

Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись в Самарской области, один человек погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

Авария произошла в 00:54 мск на переезде между станциями Водинская и Старосемейкино. Водитель легкового авто выехал перед приближающимся грузовым поездом, машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

«В результате ДТП водитель автомобиля погиб», - указали в пресс-службе.

Локомотивная бригада не обращалась за помощью медиков. Происшествие не повлияло на движение поездов.

