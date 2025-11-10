В Самарской области человек погиб в ДТП с грузовым поездом и легковым авто
Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись в Самарской области, один человек погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги.
Авария произошла в 00:54 мск на переезде между станциями Водинская и Старосемейкино. Водитель легкового авто выехал перед приближающимся грузовым поездом, машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.
«В результате ДТП водитель автомобиля погиб», - указали в пресс-службе.
Локомотивная бригада не обращалась за помощью медиков. Происшествие не повлияло на движение поездов.
Ранее в Тюменской области на остановочном пункте Красная горка грузовой поезд сбил двух пожилых женщин, одна из них погибла, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Набережных Челнах пять человек пострадали при взрыве газа
- В Порт-Судане приостановили создание базы ВМФ России
- В Самарской области человек погиб в ДТП с грузовым поездом и легковым авто
- США приостановили на год торговое расследование против Китая
- «Тяжелые времена»: Российские «Кинжалы» приблизили Украину к блэкауту
- В Ленобласти сошли с рельсов четыре вагона с щебнем
- Певицу Монеточку увезли в больницу с концерта из-за отека Квинке
- Силы ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА
- В России средняя социальная пенсия превысила 15,5 тысячи рублей
- В Японии разгорелся скандал из-за слов министра Кикавады о Курилах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru