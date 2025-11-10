В Порт-Судане приостановили создание базы ВМФ России

Создание военно-морской базы России в Порт-Судане поставили на паузу. Об этом заявил посол РФ в Судане Андрей Черновол в беседе с РИА Новости.

Как напомнил дипломат, в 2020 году Судан согласился на создание и размещение в стране территории пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота. Страны подписали соответствующее межгосударственное соглашение.

«В нем же прописаны механизмы... консультаций и временного применения до завершения всех необходимых ратификационных процедур. С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено», - пояснил Черновол.

Ранее в Судане выразили надежду на усиление помощи России после обострения боевых действий между правительственными войсками и силами ополчения в городе Эль-Фашер, пишет Ura.ru.

