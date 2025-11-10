В Порт-Судане приостановили создание базы ВМФ России
Создание военно-морской базы России в Порт-Судане поставили на паузу. Об этом заявил посол РФ в Судане Андрей Черновол в беседе с РИА Новости.
Как напомнил дипломат, в 2020 году Судан согласился на создание и размещение в стране территории пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота. Страны подписали соответствующее межгосударственное соглашение.
«В нем же прописаны механизмы... консультаций и временного применения до завершения всех необходимых ратификационных процедур. С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено», - пояснил Черновол.
Ранее в Судане выразили надежду на усиление помощи России после обострения боевых действий между правительственными войсками и силами ополчения в городе Эль-Фашер, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Набережных Челнах пять человек пострадали при взрыве газа
- В Порт-Судане приостановили создание базы ВМФ России
- В Самарской области человек погиб в ДТП с грузовым поездом и легковым авто
- США приостановили на год торговое расследование против Китая
- «Тяжелые времена»: Российские «Кинжалы» приблизили Украину к блэкауту
- В Ленобласти сошли с рельсов четыре вагона с щебнем
- Певицу Монеточку увезли в больницу с концерта из-за отека Квинке
- Силы ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА
- В России средняя социальная пенсия превысила 15,5 тысячи рублей
- В Японии разгорелся скандал из-за слов министра Кикавады о Курилах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru