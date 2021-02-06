Forbes заявил о росте состояния Маска за неделю на 11,5 млрд долларов

За неделю активы американского предпринимателя Илона Маска, которому принадлежат компании Tesla и SpaceX, выросли в цене на 11,5 млрд долларов, подсчитал Forbes.

Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg

По данным издания, состояние бизнесмена можно оценить в 184,3 млрд. долларов.

Основной причиной увеличения благосостояния Маска является рост капитализации Tesla. Так, в начале прошлого года она составляла менее 100 млрд долларов, а через год – перевалила за 800 млрд.

Маск, по данным Forbes, завершает десятку крупных предпринимателей из числа самых богатых людей мира, получивших наибольшую прибыль в течение недели.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал 100 млн долларов за разработку лучшей технологии улавливания углерода.

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ФОТО: РИА Новости
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