Маск заплатит $100 млн за лучшую технологию улавливания углерода
22 января 202120:18
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал 100 млн долларов за разработку лучшей технологии улавливания углерода.
«Я жертвую 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода. Детали на следующей неделе», — написал предприниматель в своём Twitter.
По данным CNBC, подобные технологии напрямую улавливают углерод из воздуха или помогают предотвратить его выбросы в атмосферу. При этом углекислый газ может храниться под землёй.
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22 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru