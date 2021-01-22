Маск заплатит $100 млн за лучшую технологию улавливания углерода

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал 100 млн долларов за разработку лучшей технологии улавливания углерода.

«Я жертвую 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода. Детали на следующей неделе», — написал предприниматель в своём Twitter.

По данным CNBC, подобные технологии напрямую улавливают углерод из воздуха или помогают предотвратить его выбросы в атмосферу. При этом углекислый газ может храниться под землёй.

