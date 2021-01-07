Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg
Глава компании SpaceX Илон Маск назван богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg Billionaires Index.
По данным агентства, состояние предпринимателя оценивается в 188,5 млрд долларов.
«Как странно», — прокомментировал Маск своё звание на странице в Twitter.
Основатель SpaceX обошёл в рейтинге главу компании Amazon Джеффа Безоса, заработавшего на 1,5 млрд долларов меньше.
В ноябре Илон Маск занимал второе место в списке Bloomberg, уступив Безосу и обойдя сооснователя Microsoft Билла Гейтса.
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