Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg

Глава компании SpaceX Илон Маск назван богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg Billionaires Index.

По данным агентства, состояние предпринимателя оценивается в 188,5 млрд долларов.

«Как странно», — прокомментировал Маск своё звание на странице в Twitter.

Основатель SpaceX обошёл в рейтинге главу компании Amazon Джеффа Безоса, заработавшего на 1,5 млрд долларов меньше.

В ноябре Илон Маск занимал второе место в списке Bloomberg, уступив Безосу и обойдя сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

