Серьезные убытки понесли председатель совета директоров казахской платежной и финтех-компании Kaspi.kz Вячеслав Ким, гендиректор этой же фирмы Михаил Ломтадзе, а также средняя дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев. В период с 4 по 8 января их капитал обрушился примерно на $3 млрд. в общей сложности

Ким потерял $1,5 млрд, Ломтадзе — $1,4 млрд, супруги Кулибаевы – около $200 тыс.

Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что у России возникают новые серьезные экономические проблемы, которые также могут отразиться на безопасности страны, ее вооружении.

«Казахстан для России – важный ресурсный регион. На постсоветском пространстве мы существуем на том, что осталось от экономики СССР. Дело не только в Байконуре или нефти. Дело в том, что большая часть урана, необходимого России, поступает из Казахстана. Сейчас для этих поставок возникают серьезные проблемы», - сказал Александр Бородай.



