Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов

На 255 млрд долларов увеличилось суммарное состояние 25 самых богатых людей мира за прошедшие два месяца в условиях пандемии коронавируса, сообщает журнал Forbes.

Наиболее значительный рост состояния – на 31 млрд Долларов – позволил основателю Facebook Марку Цукербергу подняться с седьмого на четвертое место в списке богатейших людей мира, составленном Forbes.

Менее успешен был самый богатый человек мира Джефф Безос. Глава корпорации Amazon увеличил суммарное состояние за последние два месяца на 29,9 млрд долларов за счет роста акций.