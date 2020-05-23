Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов
На 255 млрд долларов увеличилось суммарное состояние 25 самых богатых людей мира за прошедшие два месяца в условиях пандемии коронавируса, сообщает журнал Forbes.
Наиболее значительный рост состояния – на 31 млрд Долларов – позволил основателю Facebook Марку Цукербергу подняться с седьмого на четвертое место в списке богатейших людей мира, составленном Forbes.
Менее успешен был самый богатый человек мира Джефф Безос. Глава корпорации Amazon увеличил суммарное состояние за последние два месяца на 29,9 млрд долларов за счет роста акций.
В числе успешных миллиардеров - один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его капитал вырос на 11,9 млрд долларов.
По-прежнему увеличивается состояние генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно (+12,8 млрд долларов), главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (+6 млрд долларов).
Также среди миллиардеров, чье состояние растет, независимо от распространения коронавируса, издание называет одного из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисона, экс-руководителя Microsoft Стива Балмера, двоих сооснователей компании Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, а также владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги.
Ранее стало известно о шансах основателя Amazon Джеффа Безоса стать первым в мире долларовым триллионером.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
336 тыс.+9 434 / сут.
Умерли
3 388+139 / сут.
Выздоровели
108 тыс.+8 111 / сут.
- Туризм может стать экономическим драйвером нового арктического региона
- Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
- В Киеве установлен пострадавший во время акции радикалов возле офиса партии Медведчука
- Правительство направит на поддержку российского автопрома 25 млрд рублей
- Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru