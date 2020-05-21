Сын владельца «Лукойла» Алекперова остаётся самым богатым наследником в России

Самым богатым наследником в Российской Федерации вновь оказался единственный сын президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф, на него приходится 18 миллиардов долларов США. Это следует из рейтинга, составленного журналом Forbes.

В список включены семьи отечественных бизнесменов, где на каждого отпрыска приходится не менее 2,25 миллиарда долларов. Это 20 семей, общее число детей в которых – 51. Единственный сын Алекперова возглавил рейтинг уже пятый раз. Юсуф занимается нефтеперевозками и торгует автомобилями.

Второе место в рейтинге досталось детям владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона – они наследуют по 10,1 миллиарда долларов. Единственный наследник основного акционера УГМК Искандера Махмудова Джахангир занимает третье место с 9 миллиардами долларов, отмечает Ura.ru.

По сравнению с прошлым годом в списке произошли изменения. Впервые в него попали сын и две дочери члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева. Саид Керимов и его сестры Гульнара и Амина расположились на 9 строчке. Каждому из них приходится по $5,3 миллиарда. Сын Гурьева Андрей и его сестра Юлия замыкают топ-20 рейтинга. Они потенциально наследуют по $2,25 миллиарда.

Месте с тем, наследники двух российских миллиардеров в этом году из рейтинга вылетели. Это дети председателя совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена – из-за того, что у них появился брат Филипп, и общее состояние отца надо делить на большее число ртов. Кроме того, место в списке потерял сын основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр.

