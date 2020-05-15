Названо имя первого предполагаемого долларового триллионера

Все шансы стать первым в мире долларовым триллионером имеет основатель Amazon Джефф Безос. Как пишет РИА Новости, такой прогноз сделали аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.

Они подсчитали, что состояние бизнесмена достигнет отметки в триллион долларов к 2026 году – тогда Безосу исполнится 62 года. При этом Блумберг подчеркивает, что сейчас состояние Безоса оценивается примерно в 143 миллиарда долларов. Однако из-за пандемии коронавируса и роста спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали.

На второй строчке рейтинга аналитики расположили девелопера из Китая Сюй Цзяиня. Согласно их оценкам, он станет триллионером через год после Безоса. Замыкает тройку лидеров основатель Alibaba Group Джек Ма, состояние которого может достичь триллиона долларов в 2030 году, отмечает РИА ФАН.