Forbes: примерно 700 тысяч человек покинули Россию после объявления мобилизации

После объявления частичной мобилизации из России выехали около 700 тысяч человек, сообщает Forbes со ссылкой на источник в администрации президента.

Жители Тбилиси потребовали от россиян покинуть Грузию

Собеседник издания отметил, что число россиян, покинувших страну с туристическими целями, в настоящее время установить невозможно, равно как и число тех, кто планирует вернуться.

Отмечается, что бегущие от мобилизации россияне чаще всего уезжали в Грузию, Казахстан и Армению.

Ранее глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что с 21 сентября в республику въехали более 200 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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