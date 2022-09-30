Жители Тбилиси потребовали от россиян покинуть Грузию
30 сентября 202202:45
В центре Тбилиси граждане Грузии провели митинг против россиян, сообщает «РЕН ТВ».
«Русские, уезжайте из этой страны, вам не рады в Грузии. Ваше правительство – это не наша проблема», – скандировали собравшиеся.
При этом на улице не было видно русских.
В последние несколько дней на пропускных пунктах на границе создались очереди из граждан России.
Более 20 тысяч человек въехали в Грузию из России за последние двое суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru