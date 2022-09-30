Жители Тбилиси потребовали от россиян покинуть Грузию

В центре Тбилиси граждане Грузии провели митинг против россиян, сообщает «РЕН ТВ».

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«Русские, уезжайте из этой страны, вам не рады в Грузии. Ваше правительство – это не наша проблема», – скандировали собравшиеся.

При этом на улице не было видно русских.

В последние несколько дней на пропускных пунктах на границе создались очереди из граждан России.

Более 20 тысяч человек въехали в Грузию из России за последние двое суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/caucasianknot
ТЕГИ:РоссиянеГрузия
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