Жители Тбилиси потребовали от россиян покинуть Грузию

«Русские, уезжайте из этой страны, вам не рады в Грузии. Ваше правительство – это не наша проблема», – скандировали собравшиеся.

При этом на улице не было видно русских.

В последние несколько дней на пропускных пунктах на границе создались очереди из граждан России.

Более 20 тысяч человек въехали в Грузию из России за последние двое суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

