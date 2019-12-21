Forbes опубликовал список миллиардеров-победителей и неудачников 2019 года
Журнал Forbes разместил рейтинг наиболее успешных миллиардеров и тех, чье состояние в 2019 году заметно сократилось. Данные опубликованы на сайте Forbes 20 декабря, в пятницу.
Самым богатым человеком в мире признан президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чей капитал увеличился на 40 млрд долларов. Он входит в тройку людей, чьи доходы в мире превышают 100 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
На втором месте глава Facebook Марк Цукерберг. Его доходы выросли на 22,1 млрд доллларов. Капитал главы Inditex Амансио Ортеги увеличился на 17,3 млрд долларов и позволил ему занять третье место в рейтинге Forbes.
Глава Amazon Джефф Безос, который считался одним из богатейших людей в мире, в 2019 году потерял 13,1 млрд долларов из-за бракоразводного процесса. Также в тройке неудачников-миллиардеров глава индийской технокомпании Wipro Limited Азим Премджи, чьи доходы упали на 14,1 млрд долларов, и глава индийского медиаконгломерата Essel Group Субхаш Чандра. Он обеднел на 3,4 млрд долларов.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН прокомментировал успех пятилетней россиянки Анастасии Радзинской, попавшей в список богатых людей Forbes.
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