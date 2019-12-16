Россиянка возглавила список самых заметных миллиардеров
16 декабря 201909:42
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных людей, ставших в 2019 году миллиардерами, составленный журналом Forbes. При этом Бакальчук оказалась первой в списке из 200 человек.
«Татьяна Бакальчук стала второй миллиардершей в России после того, как, находясь в декретном отпуске, открыла онлайн-магазин», — говорится в материале.
Как пишет Ura.ru, в 2018 году прибыль компании составила 1,9 млрд долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
ТЕГИ:РоссияМиллиардеры
Горячие новости
- Россиян заманивают деньгами в новую систему накопительных пенсий
- Бежавшая из России биатлонистка рассказала о бесправии российских спортсменов
- Историк-расчленитель написал «письмо-исповедь»
- Новости за ночь: Названы регионы с самыми большими тратами на еду
- Новости за ночь: Пентагон ответил Турции на готовность закрыть базу США