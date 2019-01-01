Forbes назвал лучшие вузы России

Рейтинг лучших вузов России составили в журнале Forbes. Первое место занял Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла из 100 возможных). На второй позиции оказался Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО) – 52,24 балла. Третья строчка отведена Московскому физико-техническому институту (МФТИ) – 52,01 балла.

Рейтинг составлялся с учётом трёх компонентов: качества образования и выпускников, фактора Forbes – «элитности» вуза и количества выпускников-предпринимателей, отмечает Ura.ru.