Заслуженный учитель не увидел трагедии в снижении числа 100-балльников на ЕГЭ
Директор центра образования №109 Москвы рассказал НСН, о чём говорит тенденция спада числа круглых отличников на ЕГЭ по русскому языку.
Число выпускников со 100-балльным результатом ЕГЭ по русскому языку снизилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом говорят данные Рособрнадзора, полученные РИА Новости. В 2018 году число сдающих экзамен было ниже (645 тысяч против 664 в 2019-м), однако круглых отличников было больше (3,7 тысячи против 2,59 тысячи в 2019-м).
Никакой трагедии в этом нет, заявил в эфире НСН заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург. Более того, по его словам, снижение цифры говорит о более серьёзном уровне контроля. А что касается самих выпускников, не стоит забывать, что 98 баллов мало чем отличается от круглой сотни.
«Игры в эти цифры меня всегда удивляют, как профессионала. Есть 100-балльники, но есть и те, кто сдал на 98, 97 баллов — это то же самое. Это тоже отличные знания у ребят. Поэтому привязывать всё к 100 баллам, нет смысла. Второе, значит, слава богу, повысилась объективность и требовательность. Потому что дутые 100 баллов никому не нужны. У нас были ситуации в некоторых республиках, когда вроде 100 баллов, а потом уже в вузе они не могут написать сочинение без 15-20 ошибок. Поэтому ничего трагического я в этом не вижу», — заверил педагог.
Ранее Евгений Ямбург рассказал в эфире НСН, почему в России снижается число выпускников средней школы, желающих продолжить обучение в вузе. Напомним, результаты опроса сервиса Superjob показали, что на сегодняшний день грызть гранит науки мечтают меньше половины выпускников — 47%. В то же время, по словам Ямбурга, на Западе эта цифра составляет 12-17% детей.
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