Число выпускников со 100-балльным результатом ЕГЭ по русскому языку снизилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом говорят данные Рособрнадзора, полученные РИА Новости. В 2018 году число сдающих экзамен было ниже (645 тысяч против 664 в 2019-м), однако круглых отличников было больше (3,7 тысячи против 2,59 тысячи в 2019-м).

Никакой трагедии в этом нет, заявил в эфире НСН заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург. Более того, по его словам, снижение цифры говорит о более серьёзном уровне контроля. А что касается самих выпускников, не стоит забывать, что 98 баллов мало чем отличается от круглой сотни.