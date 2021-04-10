Forbes исключил Дурова из списка миллиардеров ОАЭ
Павел Дуров, который создал «ВКонтакте» и Telegram, журнал Forbes исключил из списка миллиардеров Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Теперь он включен только в российский список издания.
Дуров возглавил список богатейших людей ОАЭ в начале недели. По оценке издания, его состояние равно 17,2 миллиарда долларов. К концу недели в списке миллиардеров осталось четыре человека.
В российском списке Дуров занял девятое место. Он потеснил на десятую позицию владельца «Нафта Москва» и золотодобывающей компании «Полюс» Сулеймана Керимова с семьей. Лидером списка российских миллиардеров по-прежнему остается глава «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние - 29,1 миллиарда долларов.
В мировом рейтинге создатель «ВКонтакте» и Telegram находится на 112-м месте.
Ранее Forbes включил Дурова в десятку богатейших россиян.
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