Forbes исключил Дурова из списка миллиардеров ОАЭ

Дуров возглавил список богатейших людей ОАЭ в начале недели. По оценке издания, его состояние равно 17,2 миллиарда долларов. К концу недели в списке миллиардеров осталось четыре человека.

В российском списке Дуров занял девятое место. Он потеснил на десятую позицию владельца «Нафта Москва» и золотодобывающей компании «Полюс» Сулеймана Керимова с семьей. Лидером списка российских миллиардеров по-прежнему остается глава «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние - 29,1 миллиарда долларов.

В мировом рейтинге создатель «ВКонтакте» и Telegram находится на 112-м месте.

Ранее Forbes включил Дурова в десятку богатейших россиян.

