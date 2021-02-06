У Дурова состоялась встреча с наследным принцем Дубая
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в Дубае встретился с наследным принцем Хамданом бен Мухаммедом Аль Мактумом, сообщает медиаофис правительства эмирата.
Во время переговоров наследный принц подчеркнул, что Дубай способен обеспечить продуктивную среду для роста технологических стартапов. Он также отметил желание наиболее успешных цифровых компании мира, подобных Telegram, «управлять предприятиями с территории эмирата», пишет Газета.ru.
Дуров тоже подчеркнул возможности Дубая, которые эмират предоставляет для талантливых предпринимателей, стремящихся выйти на мировой уровень. В этом смысле он обратил внимание на существующую экосистему стартапов, развитую инфраструктуру и благоприятное для бизнеса законодательство.
Ранее Павел Дуров рассказал, у каких мировых лидеров есть Telegram.
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