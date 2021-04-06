Павел Дуров вошел в топ-10 богатейших людей из России

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошёл в топ-10 самых богатых людей из России по версии финансового журнала Forbes. Его состояние оценили в 17,2 миллиарда долларов.

Аналитики отметили, что за минувший год Дуров заработал 13,8 миллиарда долларов и оказался на восьмой строчке рейтинга. Первое же место занял совладелец и глава совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов с состоянием в 29,1 миллиарда долларов. За ним следует совладелец "Норникеля" Владимир Потанин с 27 миллиардами долларов и владелец НЛМК Владимир Лисин с 26,2 миллиарда долларов.

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По данным Forbes, в России на 2021 год насчитывается 117 долларовых миллиардеров. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире после США (724), Китая (698, с учетом богачей из Гонконга и Макао), Индии (140) и Германии (136). Всего же в рейтинг Forbes попали 2755 богачей со всего мира. Их общее состояние оценивается в рекордные 13,08 триллиона долларов, что на 64 процента больше, чем годом ранее.

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Фото: instagram.com/durov
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