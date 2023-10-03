Forbes: Илон Маск возглавил список богатейших граждан
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, чьё состояние оценили в 251 млрд долларов, вновь возглавил список 400 богатейших граждан США, составленный журналом Forbes.
Второе место в рейтинге занял основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чьи активы оцениваются в 161 млрд долларов. Третьим стал один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон (158 млрд долларов).
В ТОП-5 также вошли глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (121 млрд долларов) и сооснователь корпорации Google Ларри Пейдж (114 млрд долларов). Основатель компании Microsoft Билл Гейтс (111 млрд долларов) расположился на шестой строчке.
По данным Forbes, суммарно состояние 400 богатейших граждан США по сравнению с 2022 годом увеличилось на 500 млрд долларов.
Ранее генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз стала самой богатой женщиной России, передает «Радиоточка НСН».
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