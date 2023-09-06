«Фонтанка»: призывников предупредили об увеличении срока службы

Письма с гербовыми печатями приходили молодым людям, которые подлежат осеннего призыву.

В них также указывалось, что что в случае неявки в военкомат призывники будут внесены в электронный реестр.

Газета уточнила, что на звонок корреспондента в военкомат сотрудница ответила, что речь идет о повышении возраста призыва.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Госдуме не обсуждают увеличение срока службы призывников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

