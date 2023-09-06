«Фонтанка»: призывников предупредили об увеличении срока службы
Повестки с предупреждением об увеличении срока военной службы по призыву начали приходить жителям Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».
Издание отмечает, что после напоминания о том, что сейчас срок службы составляет один год, в повестке говорится о предполагаемом увеличении сроков прохождения службы по призыву.
Письма с гербовыми печатями приходили молодым людям, которые подлежат осеннего призыву.
В них также указывалось, что что в случае неявки в военкомат призывники будут внесены в электронный реестр.
Газета уточнила, что на звонок корреспондента в военкомат сотрудница ответила, что речь идет о повышении возраста призыва.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Госдуме не обсуждают увеличение срока службы призывников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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