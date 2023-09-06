«Фонтанка»: призывников предупредили об увеличении срока службы

Повестки с предупреждением об увеличении срока военной службы по призыву начали приходить жителям Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Издание отмечает, что после напоминания о том, что сейчас срок службы составляет один год, в повестке говорится о предполагаемом увеличении сроков прохождения службы по призыву.

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Письма с гербовыми печатями приходили молодым людям, которые подлежат осеннего призыву.

В них также указывалось, что что в случае неявки в военкомат призывники будут внесены в электронный реестр.

Газета уточнила, что на звонок корреспондента в военкомат сотрудница ответила, что речь идет о повышении возраста призыва.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Госдуме не обсуждают увеличение срока службы призывников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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