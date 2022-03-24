«Фонд региональных и общественных связей» направил благотворительную помощь беженцам с Донбасса

Некоммерческий фонд «Фонд региональных и общественных связей» направил благотворительную помощь беженцам из ДНР и ЛНР, которые размещены на базе Министерства социального развития Московской области.

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Отмечается, что выделенные средства пойдут на обустройство комнат для проживания, а также на художественную литературу и настольные игры для детей.

По словам президента фонда Александра Толкачева, помощь была направлена на оптимизацию учебного процесса детей и на развитие адресной помощи гражданам, которые временно поселились на территории России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассПомощьРоссияБлаготворительностьБеженцы
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