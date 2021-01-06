Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями будет закупит дорогие лекарства

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями будет заниматься закупками дорогостоящих и не зарегистрированных в РФ лекарств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу фонда Александра Ткаченко.

Он отметил, что обеспечением зарегистрированных препаратов уже занимается министерство здравоохранения, в то время как фонд будет решать задачи по закупке дорогостоящих незарегистрированных лекарств, приобрести которые невозможно.