Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями будет закупит дорогие лекарства

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями будет заниматься закупками дорогостоящих и не зарегистрированных в РФ лекарств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу фонда Александра Ткаченко.

Он отметил, что обеспечением зарегистрированных препаратов уже занимается министерство здравоохранения, в то время как фонд будет решать задачи по закупке дорогостоящих незарегистрированных лекарств, приобрести которые невозможно.

Путин легализовал закупку незарегистрированных в России лекарств

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда 6 января. В фонде будет работать 45 сотрудников, включая тех, кто занимается обработкой заявок и медицинских работников с высшим образованием и опытом работы с орфанными болезнями.



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ФОТО: РИА Новости
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