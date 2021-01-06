Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями будет закупит дорогие лекарства
Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями будет заниматься закупками дорогостоящих и не зарегистрированных в РФ лекарств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу фонда Александра Ткаченко.
Он отметил, что обеспечением зарегистрированных препаратов уже занимается министерство здравоохранения, в то время как фонд будет решать задачи по закупке дорогостоящих незарегистрированных лекарств, приобрести которые невозможно.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда 6 января. В фонде будет работать 45 сотрудников, включая тех, кто занимается обработкой заявок и медицинских работников с высшим образованием и опытом работы с орфанными болезнями.
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