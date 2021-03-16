Фонд отечественного онлайн-контента планируют открыть в России
Руководство РФ планирует запустить Фонд российского онлайн-контента по аналогии с Фондом кино. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников.
Отмечается, что претендовать на субсидии смогут создатели профессионального видеоконтента – сериалов, которые размещаются в онлайн-кинотеатрах. Объем и будущие источники финансирования фонда пока не определены. Еще один собеседник издания подчеркнул, что что средства фонда могут формироваться из уплаченного за просмотр онлайн-кинотеатров НДС – это около 3 млрд рублей в год.
В отличие от существующего Фонда кино, Фонд российского онлайн-контента должен финансировать направление со своей спецификой. По словам источника РБК, Фонд кино субсидирует производство тех фильмов, которые выходят в прокат в кинотеатрах. Объем субсидий ежегодно составляет около 3,5 млрд рублей. При этом инструментов для государственного финансирования онлайн-контента в РФ пока не существует.
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