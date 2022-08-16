Фонд «Дом Роналда Макдоналда» объявил, что остаётся в России

В сообщении говорится, что благотворительная организация будет называться «Семья вместе», а её учредителями стали компании, работающие под брендом «Вкусно — и точка»: ООО «Система ПБО», ООО «ДВРП», ООО «ГИД» и ООО «СПП».

Генеральный директор фонда Екатерина Мыслицкая заявила, что основная цель работы фонда - помощь семьям с тяжелобольными детьми, и за прошедшие годы число подопечных превысило 250 тысяч человек.

«В наших планах развивать проекты Фонда в других регионах... чтобы дети могли не разлучаться со своими родными и близкими во время лечения и семья могла быть вместе в этот сложный период их жизни», — добавила она.

Ранее на благотворительном аукционе за 1 050 000 рублей был продан сборник стихотворений Иосифа Бродского, полученную сумму передадут фонду AdVita, «Ночлежке» и фонду поддержки людей с расстройствами аутистического спектра «Антон тут рядом», сообщают «Невские новости».