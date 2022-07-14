СМИ: Билл Гейтс захотел отдать свое состояние на благотворительность

Один из самых богатых людей планеты, американский миллиардер Билл Гейтс заявил о желании отдать все свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation, сообщает телеканал «360».

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Бизнесмен в ближайший месяц перечислит фонду около 20 миллиардов долларов, чтобы расширить его работу. «Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира», — отметил он.

Гейтс выразил надежду, что другие обеспеченные люди последуют его примеру.

Год назад Гейтс опустился на четвертую строчку рейтинга самых богатых людей мира, уступив место Марку Цукербургу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиллиардерыБлаготворительностьБилл Гейтс
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