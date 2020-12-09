Фоменко перечислил плюсы в работе курьера

«Это верная новость, она справедливая. Я считаю, что это количество будет расти. Я и сам, честно говоря, внутренне готов работать и курьером. Во-первых, ты на свежем воздухе. Во-вторых, всегда в общении с людьми. Не инженером же быть? Глупости какие, кому это надо. Или математиком, физиком, химиком – это полный идиотизм, ведь будешь целыми днями за закрытыми дверями сидеть. А курьером, другое дело. И надежно, главное», – сказал он с иронией.

Фоменко также в эксклюзивном интервью НСН предложил добавить армрестлинг и распитие пива в программу Олимпийских игр.

