Фоменко перечислил плюсы в работе курьера

Актер и телеведущий Николай Фоменко в эфире НСН оценил готовность россиян работать курьерами.

40% россиян готовы при необходимости пойти работать курьерами, пишет РБК.

Актер, телеведущий и участник группы «Секрет» Николай Фоменко в эфире НСН перечислил плюсы этой профессии.

Фоменко: Россия кормит свежим воздухом все население Земли!

«Это верная новость, она справедливая. Я считаю, что это количество будет расти. Я и сам, честно говоря, внутренне готов работать и курьером. Во-первых, ты на свежем воздухе. Во-вторых, всегда в общении с людьми. Не инженером же быть? Глупости какие, кому это надо. Или математиком, физиком, химиком – это полный идиотизм, ведь будешь целыми днями за закрытыми дверями сидеть. А курьером, другое дело. И надежно, главное», – сказал он с иронией.

Фоменко также в эксклюзивном интервью НСН предложил добавить армрестлинг и распитие пива в программу Олимпийских игр.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрофессииРаботаНиколай Фоменко
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