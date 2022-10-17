ВЦИОМ: у половины россиян нет сбережений

У половины россиянин - 51% - не имеется каких-либо сбережений и накоплений. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на официальном сайте социологического института.

По данным социологов, число россиян, у которых нет сбережений, за последние десять лет снизилось: в 2012 году накоплений не имели почти две трети россиян (62%).

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Согласно интернет-опросу, проведенному 11 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, сейчас сбережений как правило не оказывается у респондентов в возрасте 35-44 лет (59%).

Также выяснилось, что женщин без скопленных средств в России больше, чем мужчин - 56% и 46% респондентов соответственно.

Ранее, как передает RT, ВЦИОМ выяснил, что большая часть россиян (75%) положительно относятся к вхождению республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.


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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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