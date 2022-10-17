ВЦИОМ: у половины россиян нет сбережений

У половины россиянин - 51% - не имеется каких-либо сбережений и накоплений. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на официальном сайте социологического института.

По данным социологов, число россиян, у которых нет сбережений, за последние десять лет снизилось: в 2012 году накоплений не имели почти две трети россиян (62%).