ФОМ: у каждого четвертого взрослого россиянина нет детей

Согласно данным опроса, порядка 35% опрошенных имеют двоих детей, 27% - одного. Многодетными оказались 14% респондентов, у каждого 11-го трое детей, а четырех и более малышей воспитывают 5% участников опроса.



Отмечается, что 96% респондентов считают стабильный доход необходимым условием для рождения ребенка, еще 79% опрошенных придерживаются мнения, что для прибавления в семействе необходимо собственное жилье, а 57% участников опроса считают, что заводить дитя можно только в официальном браке.

Ранее в Госдуме предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми, передает «Радиоточка НСН».

