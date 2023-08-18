ФОМ: у каждого четвертого взрослого россиянина нет детей
У каждого четвертого взрослого россиянина нет детей, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Согласно данным опроса, порядка 35% опрошенных имеют двоих детей, 27% - одного. Многодетными оказались 14% респондентов, у каждого 11-го трое детей, а четырех и более малышей воспитывают 5% участников опроса.
Отмечается, что 96% респондентов считают стабильный доход необходимым условием для рождения ребенка, еще 79% опрошенных придерживаются мнения, что для прибавления в семействе необходимо собственное жилье, а 57% участников опроса считают, что заводить дитя можно только в официальном браке.
Ранее в Госдуме предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru