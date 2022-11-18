ФОМ: Путину доверяют 76 процентов россиян

Опрос был проведен 11-13 ноября, в нем участвовали 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

Ранее ВЦИОМ заявил, что большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России.

