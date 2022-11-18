ФОМ: Путину доверяют 76 процентов россиян
Большая часть россиян (77%) считает, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту. О своем доверии главе государства высказались 76% опрошенных, говорится в свежем исследовании фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Согласно опросу, 11% респондентов заявили, что Путин плохо исполняет свои обязанности, еще 12% затруднились с ответом.
Скорее не доверяют Путину 14%, а 11% не смогли ответить на вопрос о доверии главе государства.
Опрос был проведен 11-13 ноября, в нем участвовали 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
Ранее ВЦИОМ заявил, что большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru