ВЦИОМ: большинство россиян верят итогам референдумов
Большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса.
При этом отмечается, что 52% россиян положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе РФ, 23% - скорее положительно.
Ранее Конституционный суд России раскрыл подробности присоединения к РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса. Запорожская и Херсонская области вошли в состав России отдельными субъектами, ЛНР и ДНР также сохранят свой республиканский статус, говорится в постановлении о признании договора, соответствующим Конституции России, опубликованном на сайте Конституционного суда РФ в воскресенье, 2 октября.
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