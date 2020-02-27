В Госдуму внесли поправку о голосовании по Конституции 22 апреля

В столичном регионе из-за мокрого снега и гололеда объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В новый флагманский офис «Мои Документы» уже обратились более 4 тысяч человек

Опрос: Каждый десятый москвич тратит на дорогу до работы и обратно более трех часов

Жители столицы, благодаря вакцинации, не болеют дифтерией с 2013 года