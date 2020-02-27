В Госдуму внесли поправку о голосовании по Конституции 22 апреля
Участники рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в профильный комитет Госдумы поправку о дате проведения всероссийского голосования по изменению Основного закона страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно поправке, голосование пройдёт с 8 до 20 часов по местному времени 22 апреля 2020 года. Этот день объявят нерабочим. Накануне дату утвердил президент Владимир Путин.
Участник рабочей группы, сенатор Алексей Пушков поддержал решение провести голосование 22 апреля, сделав его нерабочим оплачиваемым днём.
«Основной закон меняем впервые за 27 лет. Должен быть особый день», - написал он в «Твиттере».
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