ФОМ: Каждый третий россиянин станет жить хуже в ближайшее время
Примерно треть россиян прогнозируют или ожидают ухудшения собственной жизни и ситуации в стране в ближайшей перспективе. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Так, в короткой перспективе 32% жителей России ожидают ухудшения жизни в стране. Считают, что ничего не изменится, 37% опрошенных, 21% - в ожидании позитивных изменений.
Примерно одинаковое количество жителей России оценивают возможности улучшения ситуации (30%), ухудшения (28%) и отсутствия изменений (26%).
Ранее, по данным исследования компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», выяснилось, что качество жизни устраивает более половины россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru