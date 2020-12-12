ФОМ: Каждый третий россиянин станет жить хуже в ближайшее время

Так, в короткой перспективе 32% жителей России ожидают ухудшения жизни в стране. Считают, что ничего не изменится, 37% опрошенных, 21% - в ожидании позитивных изменений.

Примерно одинаковое количество жителей России оценивают возможности улучшения ситуации (30%), ухудшения (28%) и отсутствия изменений (26%).

Ранее, по данным исследования компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», выяснилось, что качество жизни устраивает более половины россиян.

