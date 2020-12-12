ФОМ: Каждый третий россиянин станет жить хуже в ближайшее время

Примерно треть россиян прогнозируют или ожидают ухудшения собственной жизни и ситуации в стране в ближайшей перспективе. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Так, в короткой перспективе 32% жителей России ожидают ухудшения жизни в стране. Считают, что ничего не изменится, 37% опрошенных, 21% - в ожидании позитивных изменений.

Примерно одинаковое количество жителей России оценивают возможности улучшения ситуации (30%), ухудшения (28%) и отсутствия изменений (26%).

Ранее, по данным исследования компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», выяснилось, что качество жизни устраивает более половины россиян.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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