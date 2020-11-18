Качество жизни устраивает более половины россиян

Главным признаком качественной жизни 70,4% россиян считают крепкое здоровье и хорошую медицину, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Для 41,6% опрошенных качество жизни - это высокий уровень дохода, а для 31,7% главным стало наличие собственного жилья. У 18% россиян в приоритете возможность путешествовать, а высокий уровень социальной поддержки от государства — льготы, налоговые вычеты — важны для 17,3% респондентов.

Названы лучшие страны для жизни на пенсии

54,7% опрошенных заявили, что качество жизни их полностью или скорее устраивает. Единственным регионом, где качеством жизни удовлетворены почти 70% участников опроса, оказалась Москва.

Недовольство выражали проживающие в Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах

Как сообщалось, россияне считают достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Самые большие запросы у жителей Москвы. На втором месте находятся жители Санкт-Петербурга. На третьей строчке - Хабаровск.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
ТЕГИ:Россияне
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