Качество жизни устраивает более половины россиян

Главным признаком качественной жизни 70,4% россиян считают крепкое здоровье и хорошую медицину, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Для 41,6% опрошенных качество жизни - это высокий уровень дохода, а для 31,7% главным стало наличие собственного жилья. У 18% россиян в приоритете возможность путешествовать, а высокий уровень социальной поддержки от государства — льготы, налоговые вычеты — важны для 17,3% респондентов.