Качество жизни устраивает более половины россиян
Главным признаком качественной жизни 70,4% россиян считают крепкое здоровье и хорошую медицину, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Для 41,6% опрошенных качество жизни - это высокий уровень дохода, а для 31,7% главным стало наличие собственного жилья. У 18% россиян в приоритете возможность путешествовать, а высокий уровень социальной поддержки от государства — льготы, налоговые вычеты — важны для 17,3% респондентов.
54,7% опрошенных заявили, что качество жизни их полностью или скорее устраивает. Единственным регионом, где качеством жизни удовлетворены почти 70% участников опроса, оказалась Москва.
Недовольство выражали проживающие в Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах
Как сообщалось, россияне считают достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы Superjob.
Самые большие запросы у жителей Москвы. На втором месте находятся жители Санкт-Петербурга. На третьей строчке - Хабаровск.
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