ФОМ: деятельность Путина одобряют 81 процент россиян
Подавляющее большинство граждан РФ доверяют президенту Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Согласно опросу, 81 процент респондентов удовлетворены результатами работы президента.
Доверие к главе государства высказали 78 процентов респондентов.
Опрос проводился с 17 по 19 февраля. В социологическом исследовании участвовали 1,5 тысячи граждан в 104 населенных пунктах.
В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент заявил о создании государственного фонда помощи участникам спецоперации. Он будет координировать предоставление медицинской, социальной и психологической поддержки, передает НСН.
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