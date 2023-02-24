ФОМ: деятельность Путина одобряют 81 процент россиян

Подавляющее большинство граждан РФ доверяют президенту Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Согласно опросу, 81 процент респондентов удовлетворены результатами работы президента.

Доверие к главе государства высказали 78 процентов респондентов.

Опрос проводился с 17 по 19 февраля. В социологическом исследовании участвовали 1,5 тысячи граждан в 104 населенных пунктах.

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент заявил о создании государственного фонда помощи участникам спецоперации. Он будет координировать предоставление медицинской, социальной и психологической поддержки, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРейтингВладимир Путин
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