Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты
Президент Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер определил кандидатуры 40 граждан страны, которые имеют особые заслуги перед государством и обществом, и предложил им войти в состав ОП.
«Размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений считается ... днем инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты РФ», — подчеркнули в Кремле.
Не менее половины кандидатур представляют профессиональные, творческие союзы, объединения и ассоциации работодателей, профессиональные объединения, другие созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп некоммерческие организации.
Региональным общественным палатам предстоит в течение 30 дней избрать по одному представителю в ОП РФ. Впервые в новый состав палаты войдут представители новых российских регионов.
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