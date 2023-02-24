Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты

Президент Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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Российский лидер определил кандидатуры 40 граждан страны, которые имеют особые заслуги перед государством и обществом, и предложил им войти в состав ОП.

«Размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений считается ... днем инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты РФ», — подчеркнули в Кремле.

Не менее половины кандидатур представляют профессиональные, творческие союзы, объединения и ассоциации работодателей, профессиональные объединения, другие созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп некоммерческие организации.

Региональным общественным палатам предстоит в течение 30 дней избрать по одному представителю в ОП РФ. Впервые в новый состав палаты войдут представители новых российских регионов.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Общественная Палата РФВладимир Путин
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